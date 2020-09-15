Состояние Навального улучшилось, он может вставать с кровати

15.09.2020, 9:46, Новости дня

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный восстановился после отравления настолько, что теперь может ненадолго вставать с постели.

Об этом сообщила берлинская больница, в которой он проходит лечение.

Один из самых ярых критиков президента Владимира Путина в России, Навальный был доставлен в Германию через два дня после того как ему стало плохо во время внутреннего перелета. С тех пор он находится в больнице «Шарите» в Берлине. Берлин призвал Россию расследовать его дело.

Больница сообщила, что Навальный, который находился в искусственной коме больше недели, был «успешно отключен от аппарата ИВЛ», добавив, что он восстанавливает подвижность и может ненадолго вставать с кровати.

Сообщение об этом поступило в тот же день, когда германское правительство объявило, что специализированные лаборатории во Франции и Швеции подтвердили, что 44-летний Навальный был отравлен с помощью нервно-паралитического агента «Новичок», разработанного во времена СССР.