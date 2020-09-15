 

Погранслужба Украины остановила «прорыв» верующих евреев с территории Белоруссии

15.09.2020, 9:43, Новости дня

Глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами хасидов, которые пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии, несмотря на карантинные ограничения въезда.

Группа хасидов прибыла 14 сентября на один из пунктов пропуска в Черниговской области и попыталась въехать на территорию Украины. Верующие иностранцы направлялись на празднование еврейского нового года Рош-ха-Шана, информирует пресс-служба ведомства в Facebook. 

Голова ДПСУ зустрівся з групами іноземних громадян, які намагаються потрапити в Україну попри обмеження…

Опубликовано Державна прикордонна служба України Понедельник, 14 сентября 2020 г.

Пограничники запретили верующим евреям въезд в страну. Дейнеко в свою очередь показал им требования постановления кабмина относительно ограничения въезда иностранцев. 

По словам главы погранслужбы, каждый иностранный житель должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Также Дейнеко сообщил о невозможности нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения. 

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время задействованы резервы ведомства и организовано взаимодействие с подразделениями Нацполиции и Нацгвардии Украины, ситуация остается под контролем.

Рош ха-Шана (иудейский Новый год) в этом году празднуют с вечера 18 сентября. Ежегодно хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань.



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