Найдено полностью нейтрализующее коронавирус вещество

15.09.2020, 9:43, Разное

Исследователи из Питтсбургского университета в США обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать COVID-19 даже в минимальных дозах. Он легко и быстро проникает в организм, не нанося вреда человеку.

Белок нашли в результате анализа около 100 миллиардов молекул, способных взаимодействовать с белками коронавируса, позволяющими ему проникать в организм. Ученые отмечают, что вещество не контактирует с человеческими клетками, что позволяет почти полностью избежать побочных эффектов, сообщает телеканал “360”.