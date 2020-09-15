Биолог предупредил об опасности популярных съедобных грибов

15.09.2020, 3:43, Разное

Биолог Михаил Вишневский рассказал, что по мере созревания многие съедобные грибы становятся токсичными для человеческого организма. Поэтому он рекомендует собирать более молодые грибы – их можно отличить по размеру.

Вишневский пояснил, что старые грибы могут быть испорчены личинками насекомых, бактериями, плесенью и вредными одноклеточными организмами. В частности, на нем могут поселиться амебы-паразиты. По словам ученого, очищение гриба от личинок не сделает его менее вредным, поскольку они становятся рассадниками плесени и бактерий, сообщает телеканал “360”.