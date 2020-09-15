 

Китай и Камбоджа запретили въезд Зюганову за антикоммунистическую деятельность

15.09.2020, 9:37, Разное

Коммунистическая партия Китая запретила въезд на территорию страны лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Такое решение приняло высшее китайское руководство на очередном съезде Компартии в Пекине, причиной стали резкие высказывания Зюганова в СМИ и неоднократные походы в церковь, что для коммунистов является нарушением заповедей марксизма-ленинизма.

– Русские коммунисты своими действиями совершенно дискредитируют коммунистическую идеологию. Вчера с нами Ленина читали на собрании, а сегодня уже крестятся и мощам какого-то престарелого бородатого императора поклоняются, — заявил секретарь идеологического воспитания Ли Юнь.

Решение съезда ЦК КПК уже поддержали идеологические соратники из Камбоджи и также запретили въезд на территорию страны Зюганову.

– Недавно мы слышали от Зюганова, что политика, проводимая выдающимися коммунистами Пол Потом и Иенг Сари была ошибкой. А ведь это по-настоящему исторические личности, боровшиеся за равноправие и социальную справедливость. Похоже, вместо Маркса и Ленина дедушка Зю выбрал дядюшку Сэма, — сказано в коммюнике камбоджийских коммунистов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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