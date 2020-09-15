В деле об избиении Балуха следствие рассматривает четыре версии

15.09.2020, 7:25, Новости дня

Следствие рассматривает четыре версии избиения в Киеве бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Об этом 14 сентября в Facebook сообщил еще один бывший узник Кремля, журналист Роман Сущенко.

Он отметил, что правоохранители приглашали его дать показания в деле Балуха.

“Вопросы были по существу. Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия. Рассматриваются четыре основные версии: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений”, – написал Сущенко.

По его словам, “отдельные обстоятельства этого драматического инцидента свидетельствуют о маловероятности несчастного случая”.

“В ночь с 7-го на 8 сентября в Киеве был ливень. Его последствия значительно усложнили получение необходимых вещественных и других доказательств. Несмотря на это, следствие выяснило большинство обстоятельств вечера, нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия. Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания”, – объяснил журналист.

Сущенко рассказал, что судебно-медицинская экспертиза еще не завершена и от ее выводов зависит успех расследования нападения на Балуха.

“К сожалению, медицинская карточка и другие данные Владимира Балуха остались в оккупированном Крыму и их отсутствие затрудняет выяснение важных физических сведений, которые могли бы пролить свет по делу”, – отметил он.

Сьогодні запросили до слідчого відділу поліції дати свідчення у справі нанесення/отримання тяжких тілесних ушкодждень… Posted by Роман Сущенко on Esmaspäev, 14. September 2020

Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве в районе Гидропарка. У него сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Бывшего политзаключенного доставили в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи без сознания в полдень 8 сентября, вечером его прооперировали. Балух введен в медикаментозную кому.

В полиции проинформировали, что у пострадавшего при госпитализации не обнаружили телефон и банковскую карту, но позже сообщили, что нашли его сумку, из которой, “предварительно, ничего не пропало”. Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой, они ищут свидетелей нападения.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения.

Балух планировал баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). Украинец заявил о политическом мотиве преследования.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.