 

Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира

15.09.2020, 9:23, Разное

Авторитетный финансовый журнал Forbes назвал нападающего испанской “Барселоны” Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира в 2020 году. За текущий год он заработал 126 миллионов долларов.

На втором месте – легендарный капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, чей доход составил 117 миллионов долларов. А замыкает тройку лидеров не менее знаменитый бразильский игрок атаки Неймар, выступающий за французский клуб Пари Сен-Жермен. Он заработал 96 миллионов долларов, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Личное: Ответ Анны

07.08 / Ученые назвали котов одними из самых ленивых животных

18.08 / Хождение гопника в народ

05.07 / Спираль террора

02.08 / “Заряд энергии”: Регина Тодоренко продемонстрировала видео танцующего сына

30.07 / Мнение: «ЧВК Вагнера» и мистика

28.06 / Растение со смыслом: Кейт Миддлтон посадила подсолнух согласно своему трогательному обещанию

01.09 / Путин подписал указ об увеличении зарплат чиновникам

19.08 / В российских школах хотят ввести курс медицинской грамотности

11.08 / Павел Деревянко разбогател после выхода сериала “Домашний арест”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска