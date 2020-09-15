 

Бари Алибасов оценил отравление Навального как «гениальный пиар-ход»

15.09.2020, 9:14, Разное

Продюсер группы «На-На» прокомментировал ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. По мнению Алибасова, политик мог сам выпить что-то не то, а мог и ничего не пить и просто симулировать недомогание.

– Я не политолог и не эксперт по ядам, но вижу, как Навальный быстро встал на ноги после отравления. И у меня закрадываются сомнения, что он вообще был болен. Я думаю, он просто притворялся все это время и его кома была фальшивкой. Врачи были в курсе, так как им заплатили. Поверьте, я давно в шоу-бизнесе и знаю, как это делается. Якобы случайно выпиваешь какое-нибудь средство, от которого тебе должно стать плохо. Потом лежишь в больнице, твою болезнь обсуждают все телеканалы, всё — ты звезда. После выхода из больницы тебя приглашают на интервью и твоя известность зашкаливает. Я думаю, что вся эта история с отравлением была придумана Навальным и его друзьями. Бог ему судья, конечно, но по-моему, это гениальный пиар-ход. Очень жаль, что я сам не додумался до этого, — заявил Бари Алибасов.

Алибасов высказал мнение, что Навальный мог бы стать прекрасным музыкальным продюсером и даже заменить его самого на посту руководителя группы «На-На». По мнению продюсера, у Навального есть нужная жилка скандальности и перманентной известности, которая поможет сделать карьеру в музыкальной индустрии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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