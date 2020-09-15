Усушка явки

15.09.2020, 9:10, Разное

«Единая Россия» потеряла на выборах в Томске больше всех, в думу пришла оппозиция, а «Умное голосование» оказалось успешным.

Предвыборный билборд Партии Роста. Фото: Александр Сакалов / ТВ2

В Томске итоги голосования подводили долго. Окончательные данные объявили только в понедельник после обеда, а назначенную пресс-конференцию и вовсе отменили. Кажется, не случайно. Для власти, городской и региональной, итоги выборов нерадостные.

Явка на выборы в Городскую думу Томска составила 19,39 %. Пять лет назад на избирательные участки пришли 17% томичей. Однако если отнять результаты нынешнего предварительного голосования — 6,89% — получится, что в итоговый день голосования избирательные участки в Томске посетили 12,5% жителей города.

При этом с призывами прийти на избирательные участки томская власть не перестаралась. Избиратели отмечали, что в этот раз по квартирам не рассылались бумажные пригласительные, где указаны адрес и время голосования. Часть посетивших избирательные участки не нашла себя в списках, а в выборах не могли принять участие люди с временной регистрацией. Ни мэр, ни губернатор не призывали идти на выборы. Все это бросалось в глаза, особенно по контрасту с кампанией за поправки в Конституцию, где избирателей уговаривали проголосовать на каждом углу.

Победа ЕР — лукавые цифры

Еще до объявления официальных результатов на официальном сайте «белого дома» глава региона поздравил «Единую Россию» с победой.

«Партия "Единая Россия" стала лидером во всех 20 муниципальных образованиях Томской области, включая областной центр, — цитирует пресс-служба Сергея Жвачкина. — В регионе партия большинства получила более 70% депутатских мандатов. …Уверен, что подавляющее большинство победителей относятся к нашей главной партии — партии томичей, которая ориентирована не на идеологию, а на реальную помощь людям и улучшение качества жизни».

«Мы стали первыми во всех 20 муниципальных образованиях региона, включая Томск. Избиратели проголосовали за тех, кто не боялся общаться с ними, выходить на встречи. Команда "Единой России" дошла до самых отдаленных поселков. В регионе партия получила более 70% депутатских мандатов. И мы, безусловно, постараемся оправдать доверие людей. Для нас очень важно, чтобы все наши предвыборные программы были реализованы, а избиратели ощутили на себе результаты работы», — прокомментировал итоги секретарь регионального отделения партии Александр Куприянец.

Вроде и правда «Единая Россия» на выборах в городскую думу по партийным спискам набрала в процентах больше, чем другие партии. За нее проголосовали 24,46%. Однако это если не вспоминать, что пять лет назад ЕР получила больше 50% голосов. Убыль получается почти двукратная. Голосование по мажоритарным округам радости ЕР не прибавило — здесь прошли лишь 8 единороссов из 27. Меньше трети. Пять лет назад ЕР победила во всех одномандатных округах. Думу прошлого созыва ЕдРо контролировала тотально — 32 человека из 37. Сейчас же у ЕР восемь победителей по одномандатным округам, а после распределения мест по партийным спискам партия получит еще три мандата. Да, конечно, в других муниципалитетах региона дела у ЕдРа обстоят получше. Но томские результаты дают все основания назвать эти выборы для правящей партии провальными. Что бы по этому поводу ни заявлял губернатор.

«У них полный переполох»

Главной сенсацией прошедших выборов стали результаты, которые продемонстрировало «Умное голосование». В 19 округах из 27 победу одержали кандидаты, предложенные именно этой системой. Среди них — члены КПРФ, ЛДПР, «Яблока» и, главное, томского штаба Навального. По словам директора ФБК Ивана Жданова, это первая крупная победа на выборах такого рода.

«Умное голосование», очевидно, сработало великолепно, — комментирует руководитель регионального штаба Навального, победитель депутатских выборов Ксения Фадеева. — Мы просто вынесли единороссов, и теперь у них нет большинства в думе. Конечно, не во всех округах удалось победить, но в 19 из 27. Мы считаем, это успехом. Я думаю, что у них полный переполох. Они недооценивали ни нас, ни «Умное голосование». А через год — выборы в Госдуму, а в Томске — в областную думу. Так что у них паника, неприятности. Понятно, что сейчас они будут пытаться кого-то подкупить, кого-то запугать, как-то вбивать клинья в позицию самовыдвиженцев и представителей системной оппозиции».

В штабе Навального в ночь перед оглашением итогов выбора. На фото — Андрей Фатеев, Максим Забелин, Давид Аветян, Артем Канарев и Ксения Фадеева. Фото: Александр Сакалов / ТВ2

Особая тема — фон, на котором проходило голосование. В августе Алексей Навальный совершил поездку по сибирским городам. В Томск политик прибыл 17 августа, снимал очередной фильм и встречался со сторонниками. 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву, ему стало плохо. Позже выяснилось, что политик был отравлен препаратом из группы «Новичок».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Аргументы пахнут ядом. Все попытки отмазаться от отравления Алексея Навального разбиваются о всего лишь один вопрос: почему не возбуждено уголовное дело?

3 сентября на ютуб-канале Алексея Навального, находившегося на тот момент в коме, вышло расследование Фонда борьбы с коррупцией «Томск в плену у депутатской мафии». Герои кино — члены «Единой России», отвечающие в Томске за сферу ЖКХ. Менее чем за сутки фильм набрал больше 13 млн просмотров. Фигуранты расследования сетовали, что фильм — предвыборный пиар, в котором многое преувеличено. В депутаты из них выдвигались трое — Сергей Панасюк, Кирилл Новожилов и Максим Резников. Пройти в думу с отрывом от преследователя в сотню голосов удалось только Резникову. Видимо, кино оказалось достаточно результативным.

Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. Фото: Александр Сакалов / ТВ2

Руководитель «ТомскРТС» Сергей Панасюк проиграл сотруднику регионального штаба Алексея Навального Андрею Фатееву почти вдвое: 604 голоса против 1315. «Консультант Томскводоканала» (именно так он обозначен в документах Облизбиркома) Кирилл Новожилов проиграл кандидату от КПРФ Владимиру Чолахяну 25 голосов. При этом накануне Чолахян сообщал о раздаче пакетов с продуктами, якобы организованной на округе Новожиловым.

В поисках новых лиц. И партий

Кампании велись по-разному. Что касается наружной рекламы, то заметнее всех на улицах Томска были баннеры партии «Новые люди» и «Партии Роста».

Партия «Новые люди» официально была зарегистрирована в июне 2020 года. Уже в начале июля сооснователь партии «Новые люди» Александр Даванков, посетивший Томск, говорил, что партия рассчитывает получить 20% мест в Томской городской думе. В сентябре, по опросу ВЦИОМ, партия обошла «Справедливую Россию» и «Яблоко». По итогам голосования, «Новые люди» не только выиграли по одному из округов (где были поддержаны «Умным голосованием»), но и обошли ЛДПР в голосовании по партспискам, набрав 15,02%.

Александр Цинь-дэ-Шань и Максим Вдовин. Фото: Александр Сакалов / ТВ2

«Мы благодарны всем, кто поддержал нас на выборах. Томск еще раз доказывает, что это город, где живут образованные, неравнодушные люди, которые открыты для всего нового. Для нас, молодой политической силы, это очень серьезный показатель доверия… Впервые за много лет в РФ появилась партия, которая строится не "сверху", из столицы, а в регионах. Именно поэтому наши идеи нашли поддержку в Томске», — рассказал лидер партийного списка Максим Вдовин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ