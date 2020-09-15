 

В РФ предложено ввести минимальную почасовую оплату труда

15.09.2020, 9:00, Новости дня

Правительство предложило ввести понятие минимального размера часовой ставки оплаты труда.

Пункт об обсуждении этого вопроса включен в предложения к проекту Генерального соглашения между кабмином, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы, пишут «Известия». 

Уточняется, что почасовой МРОТ может быть применен «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда». Подобные нормы минимальной почасовой зарплаты приняты во многих развитых странах. 

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) отметили, что инициатива поступила от кабмина. В Минтруде рассказали, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам.

В настоящее время проект соглашения находится в стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября.

Ранее сообщалось, что зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября.



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