Россия подтвердила открытие границ с Южной Осетией
15.09.2020, 9:00, Новости дня
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщила пресс-служба кабмина.
В сообщении на сайте правительства указывается, что «Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее стало известно, что Южная Осетия открыла границу с Россией в обычном режиме.
До этого Греция с 7 сентября на две недели открыла границу для граждан России, разрешили въезд до 500 человек в неделю.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение: полеты были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стали доступны Абхазия и Марокко.
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