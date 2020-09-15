Мнение: «Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

15.09.2020, 9:08, Разное

Нобелевская лауреатка и член Координационного совета белорусской оппозиции С. А. Алексиевич 9 сентября с. г. воззвала: «Я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья».

Конечно, воззвала с немалой задержкой. Нынешняя заваруха длилась уже месяц, когда лауреатка наконец обратилась к русским – «назовем это так по-старому обычаю» – братьям.

Причем растаптывание маленького, гордого народа – если это теперь так принято называть – на самом деле длится уже более двадцати лет. С тех пор, как А. Г. Лукашенко разогнал Верховный Совет, поменял конституцию, самых непримиримых оппонентов отправил в пруд карасей караулить и установил традицию президентских выборов с мордобоем.

Все это время Алексиевич не имела претензий к Лукашенко и даже с ним флиртовала. А если кого осуждала, то Россию и русских. До обращения к «русской интеллигенции» лауреатка дозрела прямо как в театре, в последнюю минуту – «А что это за шаги такие на лестнице?» – спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе. «А это нас арестовывать идут», – ответил Азазелло и выпил стопочку коньяку». Ареста, правда, не произошло.

Зато две шероховатости в отношениях с образованным классом РФ имели место.

Старый диссидент (сидел еще при Брежневе) А. П. Подрабинек обратился к Алексиевич со встречным вопросом – «А почему Вы, Светлана Александровна, молчали в советские годы, когда КГБ гнобило диссидентов? Вы даже не подписали ни одного письма в защиту арестованных. Впрочем, Вы не молчали. В 1977 году Вы опубликовали в своем журнале статью «Меч и пламя революции» – панегирик Феликсу Дзержинскому. Вы писали, что влюблены «в его личность, в слово, им сказанное, в мысли, им прочувствованные».

Это, конечно, дела прошлые. Но задавая русской интеллигенции вопрос столь высокого морального накала, надо бы понимать, что значение имеет не только содержание вопроса, но и кто его автор».

Совсем не старые сидельцы, а современные лоялисты имели к Алексиевич отчасти сходные – коньюнктурная пошлость, которой у лауреата богато, может самых разных людей раздражать и отталкивать, – отчасти и другие претензии. Мало кто в РФ испытывает большие симпатии к А. Г. Лукашенко – он для этого много постарался, но и вписываться за бело-красно-белую оппозицию тоже большой охоты нет.

«Онижедети» (вар. «Онижебабы»), «звиряче побиття», трогательный в своей откровенности канал «Некста», обещания «Всю Белоруссию к ответу призовем» – все это мы уже наблюдали в 2013-2014 гг. на Украине. А потом еще много другого. Стандартная майданная формула «Из огня да в полымя». Возможно, это безжалостный рок и куда ни кинь – все клин, но брать сторону майданщиков – увольте. Одесса не забыта. И еще многое другое.

Но «русская интеллигенция», в 2014 г. со всей страстью чистой души поддержавшая майдан, ездившая на Украину брататься со свидомыми (пока свидомые их не стали гнать), объяснявшие, как прекрасен европейский шлях и сколь вкусны в Киеве устрицы (даже не борщ) – эту «интеллигенцию» не научит ничто. Поклонница Дзержинского сказала: «Надо!», комсомол тут же ответил: «Есть!».

Первой на призыв отозвалась комсомолка Л. Е. Улицкая, затем престарелый Дениска, затем и вовсе пошло кучно. Коллективки, да одна за другой.

В едином строю отметились писатель Д. Л. Быков, писатель А. Н. Архангельский, певица Н. А. Толоконникова, артист А. В. Макаревич, сестра И. Д. Прохорова, библеист А. В. Десницкий и все, все, все.

Все горячо написали о чести, достоинстве (ну а как же – «революция гiдности») etc. – «Мы смотрим на вас, граждане Беларуси, как на пример, достойный уважения и подражания. Мы выражаем вам свою поддержку в вашей борьбе за подлинную демократию, поддерживаем ваше требование к власти уважать граждан своей страны. Нам стыдно за нашу (уже не белорусскую) потерявшую здравый смысл и рассудок власть».

Все, как мы любим.

«Русская интеллигенция» была в своем неизменном качестве. Поддерживать, клеймить, клеймить, поддерживать, не задумываясь ни о сложной, мучительной антиномии, наблюдаемой сейчас в Белоруссии, ни о своей предательской роли, сполна явленной при сходных делах 2014 г. И тогда с подвыванием молились о майданных парубках, и теперь – о майданных жинках.

Логики и памяти требовать от «интеллигенции» было бы странно. «Любовь к добру разбередила сердце им», и в этом состоянии сословие пребывает уже два века. Все забыли и ничему не научились.