Внутри метеорита ученые обнаружили следы внеземной жизни

15.09.2020, 9:08, Разное

Внутри метеорита Оргей, упавшем в 1864 году во Франции, российские ученые обнаружили следы внеземной жизни – древние микроорганизмы, существовавшие, предположительно, до того как сформировалась Земля.

По словам научного руководителя сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований Алексея Розанова, это не открытие, а подтверждение реальности панспермии (занесение жизни на Землю из космоса).

Когда на Землю упал Оргей, ученые, исследовавшие метеорит, стали находить в нем следы органики, однако тогда в это мало кто поверил. Многие посчитали, что светила науки, мягко говоря, выдают желаемое за действительное.

Российские ученые обнаружили в метеорите магнитотактики – микроорганизмы, которые могли появиться исключительно на космическом объекте, где есть магнитное поле и вода. То есть они могли появиться на планете, а не на астероиде или комете. Также в куске космического камня были найдены окаменелости, похожие на палочковидные, кокковидные и нитевидные формы прокариотов, панцирные амебы, протисты и акритархи. Учеными были впервые обнаружены диатомовые водоросли, являющиеся представителями эукариот.

Согласно гипотезе панспермии, планеты между собой постоянно обмениваются материалом. Например, на Землю с Марса регулярно попадают метеориты и науке известны несколько подобных случаев. Многие исследователи уверены, что именно метеориты принесли жизнь на нашу планету. Также существует предположение, что метеориты с микроорганизмами на «борту» могли прилететь к нам из других звездных систем.