В Ижевске осуждён подросток, отказавшийся уступить место в трамвае жене депутата

15.09.2020, 9:01, Разное

Ижевский городской суд вынес обвинительный приговор местному 17-летнему подростку Андрею Прокопенко по совокупности статей.

Причиной этому стало нанесение побоев и колоссальных морально-нравственных страданий жене депутата Ижевской городской думы Ильи Павловецкого. Следующие 4 года несовершеннолетний проведёт в ижевской воспитательной колонии. Также родителей подростка обязали оплатить нанесённые трамваю повреждения на сумму 110 тысяч рублей.

Утром 1 сентября внедорожник Mercedes-Benz GLE Анастасии Павловецкой не завёлся, что заставило женщину добираться до своего места работы на общественном транспорте. Дождавшись на остановке трамвая с номером 5. Анастасия Павловецкая зашла в него. Свободных мест в трамвае не оказалось, поэтому женщина решила подойти к подростку. Несовершеннолетний слушал музыку в наушниках и читал утреннюю сводку новостей от «ИА Панорама». Женщина стала над подростком, выждала минуту и попросила уступить место.

— Встань! Не видишь, женщина над тобой стоит, мучается! Кто тебя воспитывал? —высказалась жена депутата.

Подросток проигнорировал первую просьбу, видимо, не услышав её, но снял наушник и направил взгляд на женщину.

— Достань свои дебилки! Уставился в телефон, никого не видишь, никого не слышишь. Придурок малолетний, давай вставай, уступи даме место, чмо невежливое!

В это время на разговор обернулись пассажиры, некоторые достали телефон и начали снимать происходящее. Молодой человек, учебное заведение которого находится на конечном остановочном пункте, решил не уступать место, демонстративно надев наушник и направив взгляд на смартфон. Это не понравилось даме. Силой выдернув наушник, она прокричала:

— Ты глухой что ли? Ты вообще понимаешь, что мне как женщине очень тяжело, а ты, п**юк только сидишь на шее своей мамки, давай съ**ись с места, ублюдок малолетний!

— Нет, я заплатил за своё место, я никому не обязан уступать его, — ответил молодой человек.

— Ты обязан уступить место женщине, тварь мелкая! С*ка! Я тебя сейчас сумкой забью, пойдёшь к своей мамочке жаловаться!

Никакой реакции от молодого человека не последовало, поэтому разъярённая женщина накинулась на молодого человека, в попытках стащить с места. Стащить парня у женщины не удалось, она закричала «Помогите!» на весь трамвай. За женщину решил заступиться мужчина, сидевший рядом, и он набросился на молодого человека. Под тяжестью 3-х человек, сиденье трамвая было сломано. Скрутив вместе с мужчиной несовершеннолетнего, женщина позвонила своему мужу. Через 3 минуты к трамваю подоспел отряд «Росгвардии». Силовики запаковали молодого человека и повезли в изолятор.

За нанесение побоев, оскорбления, повреждение муниципального имущества, срыв в работе трамвайной сети молодой человек получил 4 года колонии, а его родители должны будут оплатить ремонт поломанного сиденья.