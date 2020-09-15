 

Bethesda запретила белым игрокам создавать персонажей рас редгардов и тёмных эльфов

15.09.2020, 9:01, Разное

Студия Bethesda Softworks обновила лицензионное соглашение на игры серии The Elder Scrolls, добавив в него запрет на игру персонажами расы редгардов (темнокожие жители выдуманной вселенной Тамриэля) и тёмных эльфов игрокам с белым цветом кожи.

Созданные ранее персонажи соответствующих рас будут удалены с игровых аккаунтов в течение 2 недель.

Как указали в компании, апроприация культуры темнокожих жителей мира The Elder Scrolls белыми игроками является недопустимой практикой, выходящей за рамки дозволенных проявлений нетерпимости. Согласно имеющимся данным, свыше 460 тыс. белокожих игроков по всему миру когда-либо создавали персонажей-редгардов или тёмных эльфов, чем нанесли существенный урон развитию темнокожих сообществ в США и по всему миру.

Представитель отдела маркетинга Джиуб Скамп посоветовал игрокам избегать подобных проявлений расизма и удалить персонажей самостоятельно прежде, чем это сделают сотрудники студии.

– Белые не понимают, что имеют привилегию культурной апроприации темнокожих эльфов и людей мира Тамриэля. А между прочим, проблема прав редгардов стоит там не менее остро, чем проблема чернокожих жителей Калифорнии или Флориды. Нам больно осознавать, какое количество фанатов игр серии Древних Свитков оказались расистами, и мы примем самые суровые меры, чтобы очистить наши ряды от узурпаторов и апроприаторов, — сказал Джиуб Скамп.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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