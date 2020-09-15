Павел Прилучный познакомил детей с новым членом семьи

15.09.2020, 8:33, Разное

Известный российский актер Павел Прилучный познакомил своих детей с новым членом семьи. Речь идет о маленьком щенке, который поселился в его доме.

Общественность внимательно следит за жизнью Павла Прилучного после его развода с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Практически сразу же после расставания с матерью своих детей актера заметили вместе со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Прилучный предпочитает не комментировать информацию о своей личной жизни, но не упускает возможности пошутить над журналистами. Он решил выбрать кличку для нового щенка, заявив, что назовет его «КП» или же ФИФА.

Не исключается, что Павел Прилучный решил вспомнить материал «Комсомольской правды», которая собщила о переезде в его дом Мирославы Карпович. Подписчики оценили шутку звезды сериала «Мажор».



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Напомним, что Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака. У них растут двое общих детей – сын Тимофей и дочь Мия.