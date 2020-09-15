 

Уфолог нашел «древний инопланетный корабль» у берегов Гренландии

15.09.2020, 8:46, Разное

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг поделился с общественностью своей очередной удивительной находкой.

НЛОНа этот раз он продемонстрировал объект треугольной формы, находящийся в море у берегов Гренландии.

Уфолог уверен, что при помощи сервиса Google Earth ему удалось обнаружить настоящий инопланетный звездолет, который вмерз в айсберг рядом с восточным побережьем острова.

По мнению Скотта Уоринга, данный объект имеет ширину около 68 метров. Исследователь предположил, что инопланетный корабль упал на Землю миллионы лет назад и оказался под толщей льда, который медленно таял, постепенно открывая объект. Когда лед растаял, то некоторые его участки все еще продолжают удерживать загадочную структуру.

Уфолог считает, что на объекте четко просматривается кабина пилотов, которую пересекает черная линия. Кроме этого у «звездолета» видны ровные и слегка закругленные края. Это делает его очень похожим на летательный аппарат.

С помощью сервиса Google Earth виртуальные археологи часто находят на поверхности нашей планеты удивительные вещи. Ранее один из таких искателей обнаружил огромный «ледяной корабль», якобы застрявший у берегов Антарктиды.



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