 

Диетолог описала правильный завтрак для школьника

15.09.2020, 8:43, Разное

Специалист в области правильного питания Марина Макиша рассказала, каким должен быть правильный завтрак для школьника. По мнению диетолога, первый прием пищи должен состоять из продуктов с высоким уровнем белка.
Марина Макиша рекомендует на завтрак употреблять обычные котлеты или сэндвичи с начинкой из сыра или красной рыбы, поскольку в этой пище имеется достаточное количество белка. Молочные или кисломолочные продукты, но без сахара, тоже могут стать превосходным завтраком. Например, творог, йогурт или запеканка. Но употреблять это стоит, если нет противопоказаний.

Продукты, обогащенные кальцием, также должны присутствовать в завтраке для школьника, поскольку он необходим для нормального роста костей. Стоит отметить, что ранее диетолог Лидия Ионова назвала, наоборот, вредные для завтрака продукты. В данный список были внесены хлопья из-за большого количества простых углеводов, продукты, переработанные из мяса, белый хлеб и каши быстрого приготовления.



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