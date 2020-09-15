Певец Влад Соколовский назвал причину мужских измен

15.09.2020, 8:43, Разное

Певец Влад Соколовский объяснил, почему парни изменяют девушкам. По мнению артиста, такие ситуации возникают, если в отношениях нет любви.

Влад Соколовский три года состоял в браке с коллегой по цеху Ритой Дакотой. В августе 2018 года пара объявила о разрыве из-за многочисленных измен исполнителя. Экс-супруги очень тяжело переживали развод: каждый из них прорабатывал эту проблему со специалистами.

Недавно Рита Дакота вспомнила о данном периоде жизни. В рамках одного из мероприятий к ней подошла девушка и рассказала, как в свое время Влад Соколовский предлагал ей провести с ним время. В тот момент артист состоял в официальном браке. Ситуация задела Риту Дакоту, поэтому она решила напомнить отцу своего ребенка о предательстве.

Влад Соколовский удалил бывшую подругу из числа подписчиков в социальной сети Instagram. Он также решил ответить на вопросы пользователей, заявив, что измены происходят тогда, когда в отношениях уже нет любви.

Напомним, что у Соколовского и Дакоты растет общая дочь Мия, которой через месяц исполнился три года. Артистка не ограничивает общение отца и ребенка.