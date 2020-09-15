 

Названы самые важные витамины для употребления осенью

15.09.2020, 8:43, Разное

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева напомнила россиянам о важности укрепления иммунитета витаминами в осенний период. В первую очередь врач советует употреблять пищу, содержащую бета-каротин и витамин С.

Для этого Аплетаева рекомендует есть персики, абрикосы, сливы, тыквы, морковь и дыню. Врач пояснила, что бета-каротин является провитамином А, и помогает организму сражаться с вирусами и вредными бактериями. Но сам витамин А употреблять вредно: лучше снабжать им организм с помощью пищи, сообщает “Москва 24”.

Витамин С, в свою очередь, укрепляет клеточный иммунитет и является антиоксидантом. Наибольшая концентрация витамина содержится в цитрусовых плодах, пишет RT.



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