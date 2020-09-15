 

“Испытывает скуку и апатию” – психолог расшифровала позу Путина во время переговоров с Лукашенко

15.09.2020, 8:23, Разное

Эксперт отметила, что поза Владимира Путина во время общения с коллегой говорит о том, что он чувствует спокойствие, уверенность и расслабленность. Однако при этом он чувствует скуку. Об этом говорит то, что он не смотрит в глаза собеседнику и перебирает ногами.

Глава России внимательно слушает Александра Лукашенко, поскольку проявляет к нему уважение. “При этом российский лидер испытывает скуку и апатию, потому что все, что говорит Лукашенко, он и так знает”, – высказалась психолог. Об этом свидетельствует и то, что президент трогает галстук. Так он пытается перевести дыхание и немного отвлечься от речи президента Белоруссии.

Напомним, в ходе переговоров Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку со стороны российских властей на фоне протестов после выборов в республике. Он пообещал проинформировать российского лидера о беспорядках в Минске, которые прошли 13 сентября.

Как писали “Дни.ру”, переговоры президента России и Александра Лукашенко прошли в Сочи. Главы двух государств договорились о предоставлении нашей страной кредита Белоруссии в размере 1,5 миллиарда долларов. Также Владимир Путин заявил, что республика первой получит российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются. Александр Лукашенко решил вернуться к проверенным репрессивным мерам, задействуя для своих политических целей силовые структуры.



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