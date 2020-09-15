 

Актер Михаил Казаков из «Папиных дочек» выписался из больницы на инвалидной коляске

15.09.2020, 8:17, Разное

Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков выписался из больницы на инвалидной коляске. После перенесенной операции на обе ноги 32-летнему актеру предстоит продолжительная реабилитация.
Михаил Казаков уверен, что скоро начнет ходить. Сейчас он понемногу восстанавливается, проходит курс реабилитации, а также разминает места, нуждающиеся в массировании. Актер признался, что унывать ему сейчас некогда.

Несчастный случай с Михаилом Казаковым произошел в начале июля. Актер упал с 12-метровой высоты и сломал себе обе ноги. Детали происшествия артист не стал раскрывать, но причиной падения могла стать неудачная фотосессия. Он пытался сфотографировать себя на большой высоте, однако потерял равновесие и сорвался. Поклонники Казакова пожелали ему скорейшего выздоровления.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Личное: Почему Смерфит запузярил Боню?

02.09 / Возвращение к литературной жизни

01.07 / Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию завершилось

13.08 / Мнение: О падшей России

09.09 / Зак Эфрон переехал в Австралию и встретил там новую любовь

08.07 / «Если кто переживает, то мы не загораем»: Победившие рак Сенчукова и Рыбин отдыхали без одежды

18.07 / Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией

08.08 / Из фильма «Собачье сердце» вырежут 20 минут, содержащих неуважение к представителям власти

22.07 / В Мексике «восстала из-под земли» древняя гробница

14.09 / Мнение: О крайнем дне Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска