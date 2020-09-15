Актер Михаил Казаков из «Папиных дочек» выписался из больницы на инвалидной коляске

15.09.2020, 8:17, Разное

Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков выписался из больницы на инвалидной коляске. После перенесенной операции на обе ноги 32-летнему актеру предстоит продолжительная реабилитация.

Михаил Казаков уверен, что скоро начнет ходить. Сейчас он понемногу восстанавливается, проходит курс реабилитации, а также разминает места, нуждающиеся в массировании. Актер признался, что унывать ему сейчас некогда.

Несчастный случай с Михаилом Казаковым произошел в начале июля. Актер упал с 12-метровой высоты и сломал себе обе ноги. Детали происшествия артист не стал раскрывать, но причиной падения могла стать неудачная фотосессия. Он пытался сфотографировать себя на большой высоте, однако потерял равновесие и сорвался. Поклонники Казакова пожелали ему скорейшего выздоровления.