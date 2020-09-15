Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию

15.09.2020, 8:07, Новости дня

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который после отравления находится на лечении в немецкой клинике “Шарите”, планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность сразу же после выздоровления.

Об этом 14 сентября написало издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника немецкой службы безопасности.

По словам собеседника издания, Навальный не собирается эмигрировать в Германию.

Оппозиционер полностью осознает свое состояние, понимает, что с ним произошло и где он находится. Он по-прежнему находится под усиленной охраной немецкой полиции в больнице.

В разговоре с немецким прокурором Навальный отказался от сотрудничества с российской стороной, которая настаивает на совместном расследовании его отравления с Германией.

Источник The New York Times также рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая “обычно разговаривает с президентом России Владимиром Путиным по телефону не реже одного раза в неделю”, не разговаривала с ним с момента отравления Навального.

Напомним, рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним, среди прочего, относится и боевое отравляющее вещество “Новичок”).

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.

14 сентября факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также исследования лабораторий Франции и Швеции.

В тот же день пресс-служба “Шарите” сообщила, что Навальный чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги.