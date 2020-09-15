Воспоминания о покойном сыне вызывают слезы у Раисы Рязановой

15.09.2020, 7:53, Разное

Советская и российская актриса Раиса Рязанова до сих пор тяжело переживает смерть скончавшегося в январе сына Данилы Перова. Выступая в программе Агаты Муцениеце «Честный развод» артистка заплакала, вспомнив о потере.

Раиса Рязанова продолжает работать, уже 26 сентября она должна сыграть в спектакле «Кукла для невесты». Однако воспоминания о сыне Даниле Перове, у которого оторвался тромб, все еще посещают ее. Справиться с этим ей помогают невестка и внук, а также его друзья. Они часто навещают ее и всячески поддерживают.

В интервью Раиса Рязанова призналась, что лишь с возрастом люди начинают понимать некоторые вещи. Например, о трате жизни на пустяки. Актриса считает, что у человека жизнь слишком короткая, ведь в любой момент может что-нибудь случиться. Сама она не знает, сколько еще проживет, но сил ей уже катастрофически не хватает.