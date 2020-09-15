 

Китай запустил с морской платформы ракету с девятью спутниками

15.09.2020, 7:48, Новости дня

Китай при помощи ракеты-носителя CZ-11 («Чанчжэн-11») вывел на орбиту девять спутников дистанционного зондирования земли, запуск состоялся со специально оборудованного судна в Желтом море, сообщило Синьхуа.

Из аппаратов будет создана группировка «Цзилинь-1» из спутников серии «Гаофэнь-03-1». В нее входят три оптических спутника с функцией видеосъемки (в числе которых аппараты Центрального телевидения Китая и китайского интернет-сервиса видеохостинга Bilibili) и шесть спутников для гиперспектральной съемки земной поверхности, передает ТАСС.

Планируется, что аппараты будут использоваться для получения фото и видеоизображений земной поверхности в высоком разрешении, которые будут применяться для оценки состояния национальных земельных ресурсов, городского планирования, при ликвидации последствий стихийных бедствий и в других сферах.

Запуск стал 346-м по счету успешным стартом для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Напомним, 31 июля Китай объявил о запуске глобальной навигационной системы Beidou.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Верующим проводить встречи нельзя, а протестующим всё можно – Fox News обвинил власти Сиэтла в дискриминации

28.07 / “Все – уважаемые люди”. Данилов сообщил, что есть несколько кандидатур для замены Кучмы на консультациях в Минске

07.09 / Боевики на Донбассе разблокировали работу КПВВ “Новотроицкое”

18.08 / Боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

28.08 / Путин оценил развитие Татарстана

20.07 / После обновления смартфоны Huawei стали хуже заряжаться

27.07 / На шахте “Новодружеская” в Луганской области погиб горняк – Волынец

17.07 / Служба поддержки Twitter заявила о взломе хакерами около 130 аккаунтов

20.08 / Россия вышла на 100-процентный уровень выполнения сделки ОПЕК+ по добыче нефти

10.08 / На митинге в Минске погиб один человек, десятки пострадали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска