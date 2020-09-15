Тихановская предсказала отказ Лукашенко от власти в Белоруссии

15.09.2020, 7:08, Новости дня

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила мнение, что отказ действующего главы республики Александра Лукашенко от власти является исключительно вопросом времени.

В авторской статье в The Washington Post Тихановская подтвердила, что по-прежнему не признает объявленные ЦИК Белоруссии официальные результаты голосования на президентских выборах, состоявшихся в республике 9 августа, передает ТАСС.

«В качестве кандидата от оппозиционного движения я получила большинство голосов на президентских выборах 9 августа <…>», – полагает Тихановская.

В связи с этим она сообщила о намерении оппозиции продолжать проводить в Белоруссии акции протеста. «Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие», – заверяет бывший кандидат в президенты Белоруссии.

По ее словам, «многие спрашивают, будет ли этого достаточно». «Я считаю, что ответ – «да». Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти – это лишь вопрос времени», – сообщила Тихановская.

Согласно изложенной ею информации, оппозиция планирует продолжать устраивать «массовые демонстрации», «бойкот государственного аппарата», оказывать «давление на институты государства».

В прошлый четверг Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным лидером республики».

Напомним, по данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.