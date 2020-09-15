 

На Украине произошла разгерметизация транзитного газопровода в Европу

15.09.2020, 7:08, Новости дня

В Киевской области Украины произошла разгерметизация транзитного газопровода из РФ в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород», сообщили в пресс-службе поселкового совета населенного пункта Чабаны, расположенного неподалеку от места ЧП.

В пресс-службе уточнили, что результате происшествия произошел сильный выброс газа, однако утечку газа удалось ликвидировать, передает РИА «Новости».

По свидетельствам очевидцев, авария произошла вскоре после полуночи по местному времени. «В 00.15 в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь», – написала певица Гайтана на своей странице в соцсети Facebook.

Информацию о происшествии также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он отметил в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах».

По данным Gordon.ua, в близлежащих населенных пунктах отключено электричество.

Напомним, в прошлую пятницу в Германии предупредили Украину о последствиях запрета импорта российского газа.

Осенью 2019 года РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Суммарный объем транзита газа в 2020 году к началу июля составил 25 млрд кубометров.

«Уренгой Помары – Ужгород» – магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений в страны Центральной и Западной Европы. Российская часть газопровода управляется ПАО «Газпром», украинская – «Укртрансгаз», дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины».



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