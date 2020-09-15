Американский эксперт предупредил о «ночном кошмаре» США в Арктике

15.09.2020, 7:06, Новости дня

Перспектива совместного российско-китайского вызова американским интересам в Арктике является «ночным кошмаром» Вашингтона, противостоять которому США совершенно не готовы, выразил уверенность эксперт американского журнала The National Interest Майкл Лайонс.

«Арктика – это регион, на который американские политики редко обращают внимание, но который играет ключевую роль в политике мировых держав», – приводит слова автора РИА «Новости».

Лайонс обратил внимание, что из-за изменения климата в регионе открываются новые экономические возможности, и крупные мировые державы все чаще заявляют о своем намерении в нем доминировать.

«К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстает от своих соперников», – посетовал эксперт. Он напомнил, что в распоряжении Береговой охраны США, как и у Китая, есть всего два ледокола, в то время как у российского флота есть как минимум 40 таких судов, а к 2035 году будет на 13 атомных ледоколов больше.

Эксперт отметил, что в 2018 году Китай провозгласил себя околоарктическим государством и начал готовиться к реализации своей инициативы «Полярный Шелковый путь». По его мнению, уже сейчас очевидно, что Пекин, получив статус обозревателя в Арктическом совете и сотрудничая с Россией в регионе, продемонстрировал решительное стремление стать важным игроком в «относительно эксклюзивной» игре.

«Противостояние в Арктике такому противнику, как Россия, влечет за собой целый ряд вызовов, однако перспектива совместного российско-китайского вызова интересам Соединенных Штатов в Арктике – это потенциальный техно-триллер и ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова», – подчеркнул Лайонс.

Он добавил, что Арктика – это не только «потенциальный коридор для стратегического соперничества» и не только «потенциальная площадка для расширенного соперничества между крупными державами».

«Эта игра уже началась, и американские политики отстают от своих коллег из других стран в реакции на эту угрозу», – заключил эксперт.

Ранее в Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики.

Напомним, 25 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике.

В МИД РФ обещали ответить на посягательства на национальные интересы в Арктике.

Напомним, в июне премьер-министр Михаил Мишустин призвал нарастить парк ледоколов для первенства РФ в Арктике. Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. В ОСК оценили способность Соединенных Штатов создать ледокольный флот.