Предвыборный штаб Трампа использовал в рекламе фото Миг-29

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15.09.2020, 7:06, Новости дня

Предвыборный штаб Дональда Трампа использовал в рекламной кампании фотографию с изображением российских истребителей Миг-29 и автоматов АК-74, сообщило американское издание Politico.

Речь идет о рекламе в интернете, которая демонстрировалась пользователям на территории США с 8 по 12 сентября. На ней были изображены несколько силуэтов военных с оружием, на фоне которых летели три самолета. На картинке была надпись: «Поддержите наши войска», передает ТАСС.

Однако опрошенные изданием эксперты пришли к выводу, что на фотографии изображены не американские самолеты, а самолеты Миг-29 российского производства, а в руках у солдат – автоматы АК-74.

Издание пришло к выводу, что для рекламного изображения была взята стоковая фотография из интернета.

Напомним, на прошлой неделе российские истребители МиГ-29 неоднократно поднимали на перехват самолетов НАТО над Баренцевым морем.



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