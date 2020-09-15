В США заявили о способности ПВО Грузии «пустить кровь» ВВС России

15.09.2020, 7:06, Новости дня

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой «Рафаэль» о модернизации систем ПВО и переподготовке расчетов, что свидетельствует о попытках Тбилиси восстановить свою систему обороны, сообщил американский журнал Forbes.

По словам военного эксперта издания Дэвида Экса, прошло уже 12 лет с тех пор, как российские войска разгромили грузинскую армию в ходе конфликта в Южной Осетии, однако на вооружении ПВО Грузии все еще стоят системы ПВО, унаследованные от Советского Союза. Вместе с тем, отмечает автор, на смену старым системам постепенно приходит более современная израильская техника, передает РИА «Новости».

Если Москва и Тбилиси вновь вступят в конфликт, то российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО. Но и грузинские средства противовоздушной обороны смогут «пустить кровь» российской авиации, считает эксперт.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что израильские системы ПВО опустошат бюджет Грузии.