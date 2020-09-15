Пугачева перестала ходить на вечеринки из-за выходки Баскова

15.09.2020, 6:53, Разное

Российский певец Николай Басков рассказал, что после его выходки на сцене Алла Пугачева перестала интересоваться вечеринками. Сам же он большой любитель посещать подобные мероприятия, поскольку, когда исполнитель в них принимает участие, то получаются они запоминающимися.

Курьезный случай с Николаем Басковым произошел во время праздника, посвященного супруге Александра Буйнова. Певец тогда сорвал огнетушитель, а затем обрызгал пеной тех, кто сидел в зале и часть подарков от гостей. Алла Пугачева после этого решила не ходить на вечеринки.

По словам Баскова, любой вечер с ним всегда становится памятным событием. Однажды он пришел на очередную вечеринку, а тамошние гости устроили борьбу, чтобы получить право сидеть рядом с ним за столом.