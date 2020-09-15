Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 сентября 2020 года
15.09.2020, 6:23, Разное
С начала эпидемии в нашей стране заразились 1,068 миллиона человек, более 878 тысяч вылечились. За последние сутки зафиксировано 5 509 случаев, 57 пациентов умерли.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко связал рост числа заразившихся коронавирусом в возвращением людей с курортом. В нашей стране больше 10 дней подряд выявляют свыше пяти тысяч инфицированных.
Около трети российских школьников пожаловались на психологические проблемы из-за дистанционного обучения и самолизоляции в разгар пандемии. Неблагополучные реакции проявились у 80% учащихся.
Коронавирусом в мире заразились свыше 29 миллионов человек, более 922 тысяч скончались. В Соединенных Штатах выявлено 6,5 миллиона инфицированных, на втором месте находится Индия.
Коронавирус в Москве
Заболели – 271 793
Умерли – 4 993
Выздоровели – 230 397
Коронавирус в России
Заболели – 1 068 320
Умерли – 18 635
Выздоровели – 878 700
Коронавирус в мире
Заболели – 29 001 990
Умерли – 922 380
Выздоровели – 17 920 833
Статистика коронавируса в России и мире на 15 сентября 2020 года
МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква271 793
4 993230 397Россия1 068 32018 635878 700США6 530 534182 6702 670 059Весь мир29 001 990
922 380
17 920 833
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