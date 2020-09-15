 

Журналист: Кремлю нравится идея “финляндизации” Белоруссии

15.09.2020, 6:23, Разное

Путин и Лукашенко общались в Сочи четыре часа. За это время президенты успели обсудить торгово-экономические отношения России и Белоруссии, а также договорились активизировать работу межправительственной комиссии. Кроме того, лидер республики заявил о необходимости готовить армии двух стран для отражения внешней агрессии.

По мнению польского обозревателя, в сложившейся ситуации Лукашенко пользуется желанием Кремля завершить процесс интеграции с Белоруссией. Сейчас Александр Григорьевич планирует сблизиться с Россией и отказаться от западного вектора, а потом, как в 2010-ом, восстановить отношения с Европой и, как всегда, забыть данные Москве обещания.

Однако в этот раз ему не по силам такой сценарий, считает Юраш. Во-первых, в республике плачевная экономическая ситуация. Во-вторых, Путин устал от Лукашенко. Президенту России ничего не остается, как “припереть коллегу к стенке” и добиваться интеграции.

О выгоде Кремля в ситуации в Белоруссии сейчас говорят многие западные политики, затрагивая тему финляндизации республики, ведь отношения Москвы и Минска сейчас напоминают Российскую Империю и Финляндию. Напомним, эти территории долгое время были одним государством.



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