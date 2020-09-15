Обокравшая Королеву «любовница» Тарзана теперь боится за свою жизнь

15.09.2020, 6:17, Разное

Обвиненная в краже ценностей на миллионы рублей из дома Наташи Королевой и Сергея Глушко актриса Анастасия Шульженко публично призналась, что теперь боится за свою жизнь. Ранее она состояла в интимной связи с Тарзаном, поэтому опасается, что таким образом супруга Глушко мстит ей.

Будучи в половой связи с Сергеем Глушко актриса никогда не пыталась афишировать их отношения, поскольку понимала, что он человек публичный и женатый. Кроме того, Анастасия Шульженко не требовала от него материального вознаграждения. Но когда в Сети опубликовали информацию о том, что она обокрала Королеву, то начала опасаться за свою жизнь и родственников. Также ее могут привлечь к уголовной ответственности, хотя, по ее словам, она ничего противозаконного не совершала.

Стоит напомнить, что Наташа Королева написала в полицию заявление о пропаже драгоценностей на 5 млн рублей и 3000 евро. Пропажу она заметила после возвращения домой. Согласно слухам, в ее отсутствие Сергея Глушко навещали малознакомые люди, которые в итоге их обокрали. Анастасия Шульженко отрицает, что она была с ними, утверждая, что жена Тарзана хочет «напугать и очернить ее». Сам Сергей Глушко данную информацию назвал недостоверной.