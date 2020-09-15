 

На Сахалине и Курилах решили восстановить советскую систему аэродромов

15.09.2020, 6:10, Новости дня

В Сахалинской области планируют восстановить советскую систему аэродромов и приобрести новые самолеты, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«В регионе восстанавливается советская система аэродромов. Самолеты уже полетели в Шахтерск (центр Сахалина) и Ноглики (север). В этом году сделаем посадочные площадки в Александровске-Сахалинском (север) и Зональном (север). Мы будем иметь рекордное количество аэродромов в нашем регионе в сравнении с другими», – приводит слова губернатора РИА «Новости».

Кроме того, планируется, что в 2021 году посадочные площадки появятся в Смирных (центр Сахалина), Поронайске (центр) и Северо-Курильске (Парамушир). Лимаренко добавил, что для этих направлений область приобретет новые самолеты.

Напомним, в апреле 2019 года глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о старте в РФ масштабной реконструкции аэродромов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / В Николаеве усилили карантинные ограничения

30.06 / МИД обвинил США в подготовке к возобновлению ядерных испытаний

19.08 / Во втором квартале 2020 года торговля в мире испытала историческое падение – ВТО

27.06 / Синоптики пообещали жару в Москве

06.08 / В СПЧ назвали приговор фигурантам «Нового величия» гуманным

31.08 / Орешкин спрогнозировал вхождение РФ в топ-5 экономик мира к концу года

27.06 / Washington Post – в США финансовую помощь по ошибке направили более чем миллиону мёртвых людей

11.07 / В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

05.09 / День труда в США и угроза нового всплеска COVID-19

10.08 / При возгорании цистерны с газом в Волгограде пострадали четыре человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска