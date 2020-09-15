Найден второй погибший после обрушения шахты в Кузбассе

15.09.2020, 6:10, Новости дня

Горноспасатели в Кузбассе нашли тело второго горняка под завалами горной породы в шахте «Чертинская-Коксовая», сообщил источник в экстренных службах.

«В результате поисково-спасательных мероприятий второй шахтер найден погибшим», – приводит слова источника ТАСС.

Накануне в экстренных службах Кемеровской области сообщили, что при обрушении горной породы в шахте «Чертинская-Коксовая» погиб человек. На момент происшествия в забое находились 95 горняков. Добыча и проходка на аварийном участке были приостановлены.

По факту происшествия СУ СК РФ по Кемеровской области организована доследственная проверка, собственную проверку также организовала прокуратура Кузбасса. Причиной аварии, по предварительным данным Ростехнадзора, стало нарушение требований промышленной безопасности.