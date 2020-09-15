 

В ВС США отказались верить в сговор РФ с боевиками в Афганистане

15.09.2020, 6:10, Новости дня

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что считает недоказанными утверждения о готовности РФ платить боевикам в Афганистане за убийства военнослужащих западной коалиции.

«Это не было доказано на том уровне определенности, который удовлетворяет меня», – приводит слова главы СЕНТКОМ ТАСС.

«Мы продолжаем поиск доказательств <…> Я еще не видел их. Но проблема еще не закрыта», – сообщил Маккензи в эфире телекомпании NBC.

«Я счел очень тревожным то, что мне представили на рассмотрение. Я не увидел окончательной связи, поэтому я направил своих ребят обратно и приказал им продолжать поиски. Мы продолжаем копать, потому что данный вопрос затрагивает потенциальную угрозу силам США», – добавил Маккензи.

Напомним, в июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки».

Президент США Дональд Трамп заявил, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств о якобы сговоре России с террористической организацией «Талибан» (запрещена в РФ) с целью убийства американских военных в Афганистане.



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