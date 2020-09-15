Встреча Путина и Лукашенко на фоне протестов и подготовки санкций Западом

15.09.2020, 5:55, Новости дня

В понедельник, 14 сентября, в Сочи состоялась встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Хотя сама встреча проходила за закрытыми дверями и по ее итогам не планировалось итоговой пресс-конференции или подписания каких-либо договоренностей, лидеры обеих стран выступили с рядом заявлений.

Президент России поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, подтвердил приверженность России договоренностям, вытекающим из Договора о Союзном государстве и ОДКБ, а также поддержал предложение белорусских властей о начале работы над изменением Конституции страны, как «логичный и своевременный» шаг. Владимир Путин также подчеркнул важность развития экономических отношений, включая в военной индустрии, и необходимость создания предпосылок для движения вперёд на различных государственных уровнях и уровне отдельных предприятий. Москва также предоставит Минску кредит в 1,5 млрд долларов, сказал российский президент.

Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что проинформирует своего российского коллегу о реальной ситуации в стране, так как происходящее в стране «не так видится на самом деле, как это демонстрируется в средствах массовой информации». Действующий глава Беларуси также выразил благодарность Владимиру Путину за то, что тот «продемонстрировал, что белорусские границы – это границы Союзного государства, и никому не позволено бряцать там оружием». По вопросам обороны и безопасности «мы всегда придерживались с Вами, как люди военные, одной тактики», добавил Лукашенко. События в Беларуси, также отметил он, «показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам».

Западные эксперты в комментарии для Русской службы «Голоса Америки», отмечают, что обращение Александра Лукашенко к Москве явно демонстрирует отсутствие поддержки в самой Беларуси. И хотя сегодня Кремль стоит на стороне Лукашенко, это может быть временным. Что касается западных стран, то и США, и Европа должны принять более жесткие меры как в отношении режима Лукашенко, так и Москвы.

Дэвид Крамер: обращение Лукашенко к Москве наносит ущерб независимости и суверенитету Беларуси

Бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека в администрации Джорджа Буша-младшего, ныне научный сотрудник Международного Университета штата Флорида Дэвид Крамер (David J. Kramer, Florida International University) отмечает, что поездка Александра Лукашенко в Сочи явно сигнализирует о том, что Кремль остается для него единственной поддержкой для сохранения своей власти и таковой поддержки в самой Беларуси у него нет. Обращение Лукашенко к Москве также наносит ущерб независимости и суверенитету Беларуси.

«В течение нескольких недель мы видели, как огромное количество людей протестует против попыток Лукашенко украсть результаты выборов и подавления мирных протестов. И единственные, кто продолжает его поддерживать – это российские власти. То, что Лукашенко обращается к ним за базовой поддержкой, наносит ущерб независимости и суверенитету Беларуси, – говорит Дэвид Крамер. – Это очень опасный момент для него и для Беларуси как страны, потому что мы наблюдаем растущее влияние России в Беларуси».

Дэвид Крамер добавляет, что видимое наличие в Беларуси различных российских сил – от присланных Кремлем российских журналистов до советников по безопасности – «уже в значительной степени является большим ущербом суверенитету и независимости Беларуси».

Однако, эксперт не исключает того, что поддержка Кремля может быть временной. Во-первых, то, что Лукашенко прибегает к столь жесткому подавлению протестов, сигнализирует Москве об ограниченности его возможностей оставаться у власти. Во-вторых, Кремль уже давно недоволен действующим президентом Беларуси: «Я не исключаю полностью того, что российские власти решат, что сохранение Лукашенко у власти ненадежно и могут попытаться заменить его кем-то, кого, по их мнению, они могут контролировать. Но проблема в том, что, конечно же, Путин не хочет, чтобы создавался имидж, будто Лукашенко был отстранен от власти в результате народных протестов. Это для него не лучшая модель».

Что касается стран Запада, то они реагируют достаточно медленно, считает Дэвид Крамер. США и ЕС должны не просто не принимать результаты выборов как «ни свободных, ни справедливых», но и напрямую назвать Лукашенко нелегитимным лидером. В своих заявлениях на прошлой неделе заместитель госсекретаря Стивен Биган был близок к подобному заявлению, добавляет Крамер. Возможно, вскоре со стороны Вашингтона последует подобное заявления наряду с расширением имеющегося санкционного списка, однако, несмотря на это и ряд заявлений со стороны американских законодателей, США остаются прежде всего сфокусированными на внутриполитических вопросах и ноябрьских президентских выборах, говорит эксперт: «Мы сильно отвлечены. И Путин это знает, и Лукашенко это знает».

«Если Путин поймет, что Запад не проявляет особого интереса и большой решимости, то он, скорее всего решит, что сам будет определять развитие ситуации», – добавляет Дэвид Крамер.

Йорг Форбриг: Конституционная реформа – это ловушка Лукашенко и Кремля и должна быть отклонена

Директор программ Центральной и Восточной Европы Германского фонда Маршалла Йорг Форбриг (Joerg Forbrig) подчеркивает, что общественность знает лишь о небольшой части результатов прошедших переговоров между президентами Путиным и Лукашенко.

«Мы имеем некоторую информацию о встрече, в том числе по кредиту и поддержке Лукашенко. Но также есть вопросы, которые они обсуждали, и которые не будут обнародованы», – говорит эксперт, добавив, что заявление представителя Кремля уже на прошлой неделе о том, что никаких соглашений подписываться не будет, явно говорит о том, что Москва опасается того, что продвижение интеграции двух стран в «Союзное государство» может только усилить протесты в Беларуси.

Йорг Фобриг подчеркивает, что Москва не сразу определилась с тем, оказывать ли поддержку режиму Лукашенко, но на сегодняшний день его режим, который очень быстро распадался в течение первой недели после августовских выборов, стабилизировался именно благодаря поддержке Кремля. Теперь вопрос заключается в том, на какие уступки придется идти Лукашенко для сохранения этой поддержки. Помимо вопроса об интеграции в рамках «Союзного государства», в краткосрочной перспективе это может быть немедленная приватизация белорусских активов в пользу российского капитала или размещение российских военных в Беларуси, отмечает эксперт.

Кремль поддерживает идею Лукашенко о проведении Конституционной реформы, так как это соответствует двум основным интересам Кремля. Во-первых, отход от президентской системы позволит Москве осуществлять свое влияние на страну не только через самого Лукашенко, но и альтернативные центры власти. Во-вторых, сам фокус на проведении Конституционной реформы, оставляет действующего президента Беларуси у власти. Поэтому ОБСЕ, или любые другие международные организации, не должны выступать посредником при обсуждении этой реформы.

«Предметом этих переговоров должна быть мирная передача власти в стране и путь к новым выборам, – подчеркивает Йорг Форбриг. Конституционная реформа в Беларуси должна быть предметом обсуждения новым главой и правительством страны. – Нынешнее предложение со стороны Александра Лукашенко и Кремля о том, что новые выборы должны быть привязаны к Конституционной реформе, должна быть отклонена, потому что это ловушка. По сути, это ловушка, созданная и Лукашенко, и Кремлем, чтобы удержать последнего у власти».

Помимо санкций на режим Лукашенко, страны Запада также должны дать понять белорусскому президенту, что ни он, ни его правительство не будут являться законными представителями Беларуси после официального истечения нынешнего срока президентских полномочий, добавляет эксперт. Соответственно, достигнутые Лукашенко договоренности не будут иметь юридического значения для международного сообщества, и это необходимо дать понять Москве. Чтобы подтолкнуть Россию к конструктивному взаимодействию в отношении Беларуси, западные страны должны прибегнуть и к санкциям на Москву, в том числе приостановить – до изменения позиций –или прекратить строительство «Северного потока-2».

Крис Миллер: внутренние разногласия в США и ЕС мешают принятию более решительных действий

Эксперт Института изучения внешней политики в Филадельфии Крис Миллер (Chris Miller, FPRI) отмечает, что до сих пор США и ЕС не предприняли достаточно сильных шагов в отношении действующего президента Беларуси, и на сегодняшний день возрастает вероятность того, что Лукашенко останется у власти.

«У оппозиции много друзей на Западе, но они не оказывают им практической поддержки. В то же самое время у Лукашенко есть только один друг – Путин. И хотя его на самом деле сложно назвать другом, российское правительство, по всей вероятности, собирается предоставить необходимую Лукашенко поддержку, чтобы тот оставался у власти, – говорит Крис Миллер. – Трудно с оптимизмом смотреть на шансы оппозиции свергнуть Лукашенко, требуя проведения честных выборов, в краткосрочной перспективе. Я думаю, имеется очень мало путей, по которым они могли бы пойти, чтобы прийти к этому результату. По крайне мере до тех пор, пока белорусский режим остается единым и, судя по всему, он по большей части таким и остается, и пока Россия стоит за Лукашенко».

Одной из причин того, почему западные страны до сих пор не приняли жестких мер в отношении режима Лукашенко, является опасение того, что это может еще больше подтолкнуть последнего в сторону России, считает эксперт: «Чем больше западные правительства оказывают давление на Лукашенко, чтобы он провел новые выборы, заключил сделку с оппозицией или прекратил свою стратегию репрессий, тем больше у него имеется стимулов для налаживания более тесной связи с Путиным и с Россией».

Тем не менее у стран Запада есть рычаги для оказания влияния на Москву с тем, чтобы последняя не поддерживала режим Лукашенко, однако вопрос заключается в том, будет ли для этого найдена политическая воля, добавляет Крис Миллер. В США и в ключевых европейских странах, таких как Германия, Франция и Великобритания, может не быть желания ухудшать отношения с Россией, несмотря на рассмотрение Германией возможности отмены завершения строительства «Северного потока – 2». Хотя ожидается, что Вашингтон введет санкции на режим Лукашенко, Конгресс и администрация США также сегодня больше сфокусированы на предстоящих выборах, добавляет эксперт.

«Я думаю, что внутренние разногласия в США и ЕС, скорее всего, помешают предпринять какие-либо существенно более сильные действия касаемо Беларуси – будь то в отношении Лукашенко или российского руководства», – подытоживает Крис Миллер.