Опасна ли для здоровья газированная вода?

15.09.2020, 5:52, Разное



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Хорошо ли она насыщает организм водой?

Нередко можно услышать, что газированная вода лучше утоляет жажду (и, соответственно, удовлетворяет потребность организма в жидкости), чем простая вода. Но исследования показали, что она насыщает организм не лучше и не хуже.

В связи с быстро наступающим насыщением, при употреблении газировки человек может выпивать меньше, чем требуется. Например, одно исследование продемонстрировало, что люди, пьющие ее могут слабее насыщать организм водой после занятий спортом. Однако нет повода утверждать, что все любители воды с пузырьками недостаточно гидратированы.

Выводит ли газированная вода кальций из нашего организма?

Миф о том, что пристрастие к газированной воде может приводить к уменьшению плотности костей, возник, по всей видимости, в 2006 году. Тога исследование показало, что у пожилых женщин, которые пили газировку (в том числе, сладкую) каждый день, в костях обнаруживалось меньше кальция, чем у женщин, пивших ее реже. Вместе с тем, научная работа показала, что газированная вода без каких-либо добавок не связана со снижением плотности костей.

Опасна ли газировка для зубов?

При растворении углекислого газа в воде образуется небольшое количество очень слабой угольной кислоты (H2CO3). Кислоты действительно потенциально опасны для зубов. Но исследования не подтверждают, что простая газированная вода может способствовать появлению кариеса (1, 2): концентрация угольной кислоты для этого недостаточна.

От газированной воды худеют или толстеют?

Можно встретить кардинально противоположные утверждения о возможном влиянии газировки на вес. Исследование, опубликованное в 2012 году, показывало, что ее употребление усиливает ощущение насыщения и, соответственно, может противостоять перееданию и набору веса. Научную работу часто вспоминают, но в ней участвовали лишь 19 человек, поэтому ее результаты нельзя назвать однозначными.

В 2015 году ученые обнаруживали, что употребление газировки может стимулировать выработку грелина – так называемого «гормона голода». Соответственно, она потенциально может стимулировать переедание. Но и из этой работы нельзя делать выводы для реальной жизни. Главное, оно было проведено на крысах, поэтому его результаты нельзя проецировать на людей. Кроме того, грелин – не единственный регулятор аппетита, а в популяции любителей газированной воды еще не была выявлена специфическая эпидемия ожирения.

Можно предположить, что газированная вода способствует похудению, но не сама по себе, а если пить ее вместо сладких напитков. Такие исследования проводились для обычной воды: замена одной порции в день сладкого напитка или пива на воду, согласно рассчетам, снижает риск ожирения.

Вызывает ли газировка метеоризм?

Распространенная причина повышенного газообразования – синдром раздраженного кишечника (СРК), от него страдает от 15-45% населения планеты. Газированная вода не относится к причинам этого расстройства, но она может увеличивать газообразование у чувствительных людей на фоне СРК. Она считается одной из причин появления углекислого газа в кишечнике.

Так и что? Газировка вредна или полезна?

«Нет особых доказательств того, что газированная вода вредна. Если вы с большей вероятностью будете пить воду, если она с газом, нет смысла отказываться от нее», – утверждает диетолог Раэль Мэтьюс (Rahel Mathews) в своей статье в The Conversation. Она добавляет, что вода с сахаром, его заменителями и другими добавками может быть опасной для здоровья, потому всегда безопаснее предпочесть ей простую газировку.