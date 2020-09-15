Конкурс на реорганизацию мавзолея отменили
15.09.2020, 4:41, Новости дня
Союз архитекторов РФ отменил объявленный 12 сентября конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.
«Конкурс отменен», – передает ТАСС слова президента союза архитекторов Николая Шумакова.
Конкурс не носил политической подоплеки и не призывал снести мавзолей и перезахоронить Ленина, подчеркивает Шумаков. По его словам, речь шла о гипотетических предположениях о том, как можно будет использовать мавзолей «допустим, через 50 лет».
Напомним, Союз архитекторов РФ ранее сообщил, что принимаются заявки на Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по «ре-использованию» мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.
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