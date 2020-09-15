Пашаев сказал, как познакомился с Ефремовым

15.09.2020, 4:41, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий сторону виновника смертельного ДТП в Москве Михаила Ефремова, рассказал, как познакомился с подзащитным.

С актером их свел близкий друг Ефремова, пишет «Собеседник».

«У одной девушки было два любовника. Один из ее любовников – мой близкий друг, другой любовник – друг Ефремова, тоже очень известный актер», – рассказал Пашаев.

При этом адвокат отметил, что через некоторое время женщина захотела избавиться от одного из любовников и подала на него в суд.

Пашаев добавил, что у него имелись компрометирующие видеозаписи на этого друга, однако он решил их не обнародовать, так как у «друга» Ефремова «прекрасная семья».

«Близкий друг, очень известный актер. Я его перед любовницей опозорил жутко. Он, дурак, не понимает, что это моя работа. Об этом никто не знал, я и сейчас не называю имена», – сказал адвокат.

Ранее Пашаев сообщил о намерении обжаловать вынесенный актеру приговор и жестко раскритиковал всех, кто называл его виновником сурового решения суда.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.