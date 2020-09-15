Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

15.09.2020, 4:31, Новости дня

«Зеленая зона» Багдада в ночь на вторник подверглась ракетному обстрелу, сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

По сведениям источников в силовых структурах Ирака, всего по «Зеленой зоне» Багдада, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере два реактивных снаряда, передает ТАСС.

Для отражения атаки были задействованы системы противовоздушной обороны, установленные несколько месяцев назад для защиты американской дипмиссии.

Напомним, 9 сентября автоколонны снабжения сил международной коалиции во главе с США подверглись в Ираке нападению. После этого президент США Дональд Трамп объявил о сокращении численности американских военнослужащих в Ираке до 2 тыс. человек.

30 августа рядом с посольством США в Багдаде упали четыре ракеты.

23 августа стало известно, что Ирак и США договорились о выводе американских войск с территории военной базы Эт-Таджи под Багдадом из-за неоднократных обстрелов со стороны шиитских вооруженных формирований. При этом позже в Госдепартаменте уточнили, что американские войска в обозримом будущем останутся в Ираке.

20 августа президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны». Он также отметил, что войска США «в основном вышли из Ирака».

В конце июля иракская военная база Эт-Таджи, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Двумя неделями ранее боевики атаковали автоколонну снабжения американской военной базы в Ираке.

12 июня Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.