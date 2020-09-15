Мнение: Унизительные санкции

15.09.2020, 4:15, Разное

Любопытно отметить, что очередные санкции США “за отравление Навального” в отношении Северного Потока-2 – это ведь санкции не только в адрес России, но и в адрес Германии. РФ со своим Газпромом пострадает, понятно, больше – как-никак, зарыли и опустили в морскую пучину чуть не 15 млрд. долларов… и всё, как выяснится, зря. Гнить там, в пучине, этим недоделанным трубам, вместе со всеми компрессорными станциями, безо всякого толку. Воистину, получится какая-то просто феноменально бездарная трата денег, причем не рублей, а полноценной ВАЛЮТЫ… и это, конечно, очень обидно. Буквально пошли и выкинули деньги в море. Навсегда и ни за что.

Но и Германия тоже влетает на бабки, причем неслабые. Мало того, что они тоже делали какие-то встречные вложения (хотя, понятно, не такие, как бессмысленный Газпрём); но, что тоже важно – они теряют “будущие прибыли”, то есть возможность получения относительно дешевого газа. И это тоже потери – миллиардов, уже евро. Американцы, конечно, грозятся полностью “заместить” российский газ своим, сжиженным – но не говорят, по какой цене. Хотя подразумевается – придется бошам раскошелиться. Чисто для порядку – чтобы жизнь медом не казалась.

Понятно, почему немцы с этим “Северным потоком-2” брыкались до последнего, даже осмелели настолько, что пару раз позволили себе вести разговор с американцами в совершенно им несвойственной резкой манере, чуть ли не ответными санкциями грозились! Вели себя развязно – как будто это их дивизии стоят на расстоянии танкового броска от Вашингтона. Хотя на деле наоборот – американские военные базы на расстоянии броска от Берлина.

Будто забыли, кто Вторую Мировую войну С НИМИ выиграл. А американцы напомнили: США. Был еще какой-то СССР – но такой страны давно нет, говорить, следовательно, не о чем.

Надо, кстати, сказать, что США постоянно и практически показательно “имеют” Германию – примерно как казарменный “дед” ушлого “молодого”. Просто замордовали, к примеру, всякими штрафами крупнейший немецкий Дойче банк – буквально вскрыли его на десятки миллиардов евро, поставив почти на грань банкротства. Немцы терпят и покорно платят. Взяли немецкое золото “на хранение” из тамошнего БундесБанка (аналог нашего ЦБ)… и не отдают. Не только не отдают – даже не показывают, есть оно еще или нет.

Или их последняя хохма – миллиардные (!) штрафы, которые они (американские суды!) выкатили в отношении одного из крупнейших германских (и мировых) автопроизводителей – Фольксвагена: так называемый “дизельгейт”. Придрались к “неправильным” двигателям, общая сумма штрафа – до 18 млрд. долл. “Без лоха жизнь нелегка”. Что делают немцы? Платят.



ФРГ и США. Дружба

Но я б на месте немцев тоже возмущался: как это – санкции на какую-то третью страну за “плохое поведение” накладывают США, а расплачиваться за это должна почему-то Германия? Как так?! Но возмущаться, похоже, они отныне будут тихо, у себя на кухне, а то и в спальне под одеялом. Доломали их с этим “отравлением”. Поставили в строй, дали каску – Газпром не пройдет!

Между прочим, имеем очередной провал путинской политики – “делать ставку на договоренности с первыми лицами”. Ставка эта, понятно, не столько Путина, сколько российской бюрократии – реального правящего класса в нашей безмозглой стране. Вот – “договорились” с Меркелихой. Далее – все по стандарту: из-под путинского визави выбивают подпорки, он плывет – все “договоренности” идут по кочкам. Так было с Венесуэлой, так было с Украиной (много раз), так было (и еще будет) с Турцией и т.д.

Отдельный, чисто мой личный вопрос – нравится ли мне эта связь санкций с “делом Навального”. Нет – мне она кажется бесконечно унизительной. Ведь, в сущности, кого должно больше всего волновать ситуация, когда внутри страны российского гражданина среди бела дня травят запрещенным химоружием, плюя даже на то, что отравленный самый известный оппозиционный политик и будет страшный скандал? Естественно, больше всего из-за этого должны волноваться мы – так называемые российские граждане. Ну, хотя бы из элементарного инстинкта самосохранения – это ведь прямая угроза ВСЕМ, когда в стране власти “балуются” химоружием, как гопник – пером!

Но нет. К российскому населению относятся как к недееспособному идиотику, у которого слюна изо рта и никаких звуков, кроме нечленораздельных. Или как к запуганным ничтожествам, типа садомазотерпил в масках и ошейниках из “Криминального чтива”, которых герой Брюса Уиллиса освобождает, даже не спросив их имени – поскольку о чем со зверушками разговаривать? Пошел, сдал их хозяина на расправу “трем обкуренным неграм” – пошел дальше. Зверушек, может, теперь кормить перестанут! Но Брюсу уже нет до этого дела – главное, свободны.

Так что спасением Навального и прочих россиян в масках и ошейниках занимаются взрослые дяди, решая свои взрослые дела. Дядя по имени Сэм, тетя Ангела… Все очень стыдно, гнусно и унизительно до предела…

Мне. Большинство-то пребывает в счастливом неведении. “Птичка божия не знает ни заботы, ни стыда”.