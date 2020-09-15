Мнение: Лукашенко – легитимный президент Белоруссии

15.09.2020, 4:12, Разное

Вдогонку https://colonelcassad.livejournal.com/6168833.html про визит Лукашенко в Сочи.

1. В Кремле заявили, что считают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

2. В ответ на заявления Хуаниты Тихановской о том, что кредит будет возвращать Лукашенко, а не Белоруссия, в Кремле заявляют, что кредит выдан Белоруссии, а не Лукашенко. Кроме того, часть кредита, пойдет на рефинансирование старых кредитов.

3. Резерв силовиков, который был создан в августе для "страховки" белорусских силовиков, с границы Белоруссии и России снимается и отбывает в места постоянной дислокации. Белорусские силовики на текущем этапе и так вполне успешно справляются.

4. Также анонсировано скорое восстановление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.

5. В Сочи Лукашенко демонстративно летел в обход Украины. Прошла любовь, завяли кавуны…

Мотивационный ролик от МВД Белоруссии.

Под Могилевым повязали "партизан", Ролик от МВД Белоруссии.

Один из задержанных был с украинским шевроном.

А вот как подают воскресный марш оппозиции на Белорусском ТВ.