Мнение: О новом повышении пенсионного возраста – уже скоро

15.09.2020, 3:45, Разное

Вот кто бы сомневался, что именно так и будет! Что похожий трюк власть попробует выкинуть вновь, раз уж его премьера не создала ей проблем. Правда, тогда, в незабываемом 2018-м едва ли кто мог предположить, что повторение пройденного потребуется уже так #скоро. Казалось, запас прочности получился солидный. Но пандемически распространившийся #коронавирус, стремительно подешевевшая #нефть и постоянные западные #санкции, помноженные на самоуверенность и некомпетентность высоких руководителей своё дело сделали.

И тут оказалось достаточно уже небольшого камешка.

Роль которого, по странному капризу судьбы, выпало сыграть белорусскому президенту Александру #Лукашенко.

Как сообщается, дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд. Он составит 295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся ещё в июне профицитом в размере около 13 млрд руб. И хотя в следующем году закрыть эту «дыру» частично получится за счёт собственных резервов ПФР, придётся задействовать ресурсы федеральной казны. Из неё будет выделено 3,53 трлн руб., что сформирует 38% всех доходов Фонда.

Меж тем изначально предполагалось, что в 2021 году объём трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд России сократится до 3,236 трлн руб. Но тут внезапно потребовалось помочь братскому белорусскому народу в лице его выдающегося представителя – и ныне, и присно, и вовеки веков действующего президента Александра #Лукашенко. Примерно 1 млрд долл. финансовой помощи в разных формах предоставил Беларуси нынешний российский премьер Михаил Мишустин (злые языки уверяют, что за эту невероятную сумму был куплен «телефонный разговор» Ника и Майка). Ещё 1,5 млрд долл. за счёт ФНБ, из средств которого вроде бы надо покрывать дефицит ПФР, предоставил в виде кредита президент России Владимир #Путин.

Последний трюк сильно напоминает «инвестицию» ФНБ в украинские гособлигации, блистательно совершённую в конце 2013 года. Несмотря на то, что вышли сроки и выиграны суды, назад пока не вернулось ни цента. Теперь, возможно, те же грабли.

Тут нужно учитывать, что и сам российский #бюджет едва сводит концы с концами, поскольку нефтегазовые доходы рухнули на 38%. Из-за этого правительство России готовится пойти на рекордное в истории увеличение государственного долга, чтобы покрыть бюджетный дефицит, поскольку в августе налоговой выручкой не был обеспечен каждый пятый предусмотренный финпланом #рубль.

Обновлённая программа заимствований Минфина РФ предполагает размещение государственных облигаций в этом году на общую сумму 5,4 трлн руб. Из которых 1 трлн руб. уйдёт на погашение ранее выпущенных бумаг, а «чистое» привлечение по итогам года должно составить 4,42 трлн руб. Причём на начало сентября этот гениальный план был исполнен только на треть, или 1,5 трлн руб., и до конца года монетарным властям нужно занять почти 3 трлн руб. – беспрецедентную сумму для столь короткого промежутка времени.

На фоне этих триллионов искомые менее 200 млрд руб., обещанных Александру Лукашенко, не выглядят особым бременем. Но в ситуации, когда по одёжке приходится протягивать ножки, а геополитические амбиции ничуть не уменьшились, как и аппетиты вороватых чиновников, каждый дополнительный миллиард, который нужно где-то найти, становится проблемой.

А выход из проблем у нынешней власти короткий. «Люди – новая #нефть» – вот её парадигма, благословляющая выкачивание последнего у населения. Хоть через налоги, хоть через очередные или внеочередные корректировки социальных гарантий, в том числе пенсионного возраста. И делать это придётся скорее раньше, чем позже, чтобы к 2024 году волна негатива утихла. Но и раньше выборов новой Думы такие аферы реформы проворачивать не след. Так что оптимальным выглядит 2022-й год, а непопулярное решение примет – якобы сама – нижняя палата российского #парламент­а.

Конечно, это лишь один сценарий из нескольких возможных. Зато вполне реалистичный и экономически целесообразный.

Как полагаете, пойдёт власть на его практическое воплощение?

View Poll: Те же грабли