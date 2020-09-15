Доченька – Личное мнение

15.09.2020, 3:18, Разное

За фасадом любой агрессивной хабалки всегда скрывается жалкая бабёнка, которой ссут на голову.



Фото: Соцсети

Так, Ларисе Гузеевой ссыт на голову её же доченька. Родив поздно, в 41 год, Лариска носилась и носится с Оленькой, как с писаной торбой.

Оленька же, в свою очередь, вытирает о мамашу ноги.

Пожалуй, процитирую Гузееву:

Недавно мы сидим за обедом с дочкой, едим. Вдруг Леле что-то не понравилось, она говорит: «Мам, протяни руку». И сплевывает туда. Я ей говорю: «Леля, тебе 20 лет!». Она мне: «И что? Если это невкусно!»

Внешняя хабалистость любой женщины — это жалкая попытка замаскировать внутреннюю забитость, что мы и наблюдаем на примере Гузеевой.

Ни один уважающий себя человек не потерпит в отношении себя хамства. Даже от дочери. Тем более, от дочери!

Это недопустимо, гадко и непростительно. Непростительно отношению к самой себе. Непростительно по отношению к своему ребёнку.

Гузеева настолько избаловала дочь, что той — очень сложно вписаться в общество. И не потому, что девушка эта — непонятый миром гений, а только лишь потому, что она отвратительно воспитана, до ужаса эгоистична и инфантильна.

Год назад Оленька разгромила свою комнату-бомжатник, содрав со стены обои.



Фото: Соцсети

На что Гузеева, как видите, прореагировала совершенно неадекватно: «Лучше содрать обои, чем кожу».

Я вот думаю: Лариска — уже бабка, не очень здоровая с виду, полная и одутловатая. Отец Оленьки тоже не молод.

Что будет, когда эти двое сыграют в ящик? Кто будет вытирать дочурке её тяжёлую задницу, в чью ладошку она будет сплёвывать невкусную, как ей показалось, еду?

Правильно: ни в чью. Никому такой человек не будет нужен: ни в качестве жены, ни в качестве подруги, ни в качестве коллеги или даже просто знакомой.

Гузеева так воспитала дочь, что самым вероятным жизненным сценарием этой девушки я вижу алкоголизм. Останется одна в унаследованной от родителей квартире, спиваясь, превратит её в зассанную помойку и умрёт в одиночестве. Больная и нестарая ещё женщина, но уже конченная алкашка.

Вот такой финал я предсказываю Оленьке, если та не одумается и не свалит во взрослую, самостоятельную жизнь подальше от своей мамаши.

Я считаю, лучше вовсе не любить своих детей, чем любить их слепо. Те, кого родители недолюбили, ещё становятся нормальными людьми, а вот залюбленные вусмерть — очень редко. Лично я не встречала.

А вы?

Как воспитываете своих детей? Как воспитывали вас? Довольны тем, как вас воспитали родители? Изменили бы что-нибудь, будь у вас такая возможность? Что именно?

Я вас слушаю очень внимательно. Делитесь!