Датский регулятор отказался отзывать разрешение по «Северному потоку – 2»

15.09.2020, 3:08, Новости дня

Датское энергетическое агентство (DEA) должно лишь соблюдать условия разрешения, выданного на прокладку газопровода «Северный поток – 2», сообщил представитель регулятора Мортен Кристенсен.

«Дания, как и другие государства Балтийского моря, ратифицировала Конвенцию по морскому праву и поэтому обязана разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа. Задача Датского энергетического агентства в связи с разрешениями или решениями, выданными в отношении трубопроводов (…) заключается исключительно в обеспечении соблюдения требований экологичности и безопасности», – сообщил РИА «Новости» представитель DEA в ответ на вопрос о намерении регулятора отозвать выданное ранее разрешение на прокладку «Северного потока – 2».

«Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено», – сказал представитель регулятора.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что поддерживает начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток – 2» на фоне ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным.

Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90»/«Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступает против.

При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как уловка Меркель спасет «Северный поток – 2».