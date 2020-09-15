 

Иран планирует убийство американского посла в качестве мести за Сулеймани

15.09.2020, 2:35, Новости дня

Иранские власти вынашивают идею убить посла США в Южно-Африканской Республике Лану Маркс. Об этом 13 сентября написало издание Politico со ссылкой на двух информированных чиновников.

Официальные лица разведки США были осведомлены об угрозе в отношении дипломата с весны, однако в последние недели поступает все более конкретная информация. По данным неназванного представителя правительства США, к заговору причастно посольство Ирана в Претории.

Согласно протоколу, посол Маркс поставлена в известность о возможном покушении.

Убийство американского дипломата рассматривается в Тегеране как ответ на ракетный удар, жертвой которого 3 января стал командир элитного подразделения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Возможно, кроме посла в ЮАР, рассматриваются другие цели, рассказали собеседники Politico.

Мотив выбора 66-летней Маркс в качестве вероятной жертвы до конца неясен. По одной версии, это связано с наличием в ЮАР активной подпольной ячейки иранских боевиков. По другой – иранцы приняли во внимание давнюю дружбу посла с президентом Дональдом Трампом: она знает его более 20 лет.

Уроженка ЮАР Маркс стала послом Соединенных Штатов в этой стране в январе.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани утверждал, что у Тегерана есть 13 сценариев мести за убийство Сулеймани.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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