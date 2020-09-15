Поход болонок к урнам

15.09.2020, 2:20, Разное

Для тех, кто забыл или не заметил — у нас прошло очередное голосование.

Выборами, правда, это вбрасывание бумажек в урну уже не является. Было время, когда даже подобные «недовыборы» вызывали в обществе интерес. Однако никакого интереса обнаружить не удалось. И это неудивительно. Беда в том, что нынешнее голосование никому в общем-то не нужно.

Глава ЦИК Элла Памфилова в единый день голосования. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Во-первых, голосование уже не может быть использовано для легитимации путинского режима, а потому оно не слишком интересно для властей. Масштабы манипулирования избирателями становятся столь значительными, что это уже воспринимается не манипулированием, а откровенной имитацией. Примерно как в популярном во время белорусских протестов анекдоте: Идет мужик по улице, милиция его хватает и начинает лупить. Он кричит: «Не бейте, я за Лукашенко голосовал». А ему отвечают: «Не ври. Никто за него не голосовал».

В итоге Лукашенко уже сегодня держится лишь на голом насилии, а Путин в таком положении окажется завтра. Мнение народа теперь не так уж важно, а нужных бумажек всегда в урну накидают, чтобы соблюсти формальности.

Во-вторых, подобное голосование в отличие от реальных выборов не может быть использовано оппозицией для смены власти, а потому интерес к походу на избирательные участки теряют и те, кто выступает против путинского режима. Как говорили в советские годы: голосуй — не голосуй, все равно получишь «Единую Россию» или в крайнем случае КПРФ или ЛДПР. Даже недавние сторонники «умного голосования» сегодня теряют к нему интерес. Ведь идеология «умного голосования» основывается на том, что капля точит камень. Но подобная идеология медленного разрушения режима подходит лишь для небольшого числа людей, полагающих, что нельзя в день выборов сидеть на диване и следует делать любое, даже самое безнадежное дело. Большинство же хочет результатов здесь и сейчас.

«Умное голосование» слишком мало дает здесь и сейчас, чтобы удержать интерес хоть сколько-нибудь широких масс.

В-третьих, голосование перестает быть интересно для тех, кого к этому процессу привлекает динамика политической борьбы. Трудно найти сегодня что-либо более скучное, чем поход на избирательный участок. Никто ни с кем не борется, никто ничего нового не обещает, никто не задает интригу, никто не говорит, будто судьба страны решается именно в этот день. Убеждать людей участвовать в подобном голосовании — все равно что любителей английской премьер-лиги вытаскивать на футбольный матч дворовых команд да к тому же еще с подкупленным судьей.

Лучше «посмотреть в записи» выборы тридцатилетней давности, чем вживую участвовать в нынешней тягомотине.

Конечно, когда дело дойдет до «выборов Путина» в 2024 году, нам станет повеселее. Не то что конкуренция появится, но хотя бы тележурналисты лениво сварганят какое-нибудь шоу под названием «Отечество в опасности!» или «ЦРУ против Путина!». Однако даже такая движуха, скорее всего, уже не повысит качественно интерес избирателя к личному вбрасыванию бумажек в урну.

В-четвертых, голосование неудачно устроено даже для пожилых людей, которым совсем скучно и для которых возможность вбросить бумажку является порой важнейшим событием года и ритуалом, напоминающим об их молодости. Для значительной части такого электората еще не завершился дачный сезон. Собирать с полей урожай важнее, чем сеять в урну бюллетени. Более того, именно этот пожилой электорат находится в зоне риска из-за коронавируса. Поскольку эпидемия опять идет на подъем, люди стараются избегать ненужной опасности. А поход на избирательный участок и даже раннее возвращение в переполненный людьми город с уединенной дачи точно является лишним риском.

Помимо избирателей, голосование не нужно практически никому из тех, кто профессионально следит за политическими процессами.

Голосование не нужно журналистам, поскольку они должны подавать новости, а кидание бумажек с заранее известным результатом новостью не является.

Голосование не нужно социологам, поскольку оно ничего уже не говорит о тех, кто голосует, а лишь о тех, кто считает.

Голосование не нужно политологам, поскольку их, конечно, интересуют те, кто считает, но о них узнаешь, анализируя борьбу бульдогов под кремлевским ковром, а не поход болонок на поводке к урнам.

Голосование не нужно и экономистам, поскольку предположение, будто его результаты могут как-то повлиять на экономическую политику, вызывает лишь смех.

Голосование нельзя отменить. Нынешние автократии так не поступают. Поэтому оно будет сопровождать нас до тех пор, пока режим не рухнет. И потом на его развалинах придется весь институт выборов выстраивать заново.

Дмитрий Травин

руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета