Назван главный российский актер десятилетия

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15.09.2020, 2:08, Новости дня

Возглавил рейтинг главных российских актеров десятилетия Данила Козловский, на втором месте оказался Александр Петров, а на третьем – Петр Федоров.

На счету 35-летнего Данилы Козловского наибольшее количество главных ролей, а кроме того, он в наибольшей степени участвовал в рекламных кампаниях картин, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что на втором месте оказался Александр Петров, а на третьем – Петр Федоров.

Также в первую десятку также вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.

При составлении списка учитывались в том числе общее число проектов и главных ролей, участие в рекламных кампаниях фильмов, получение наград на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Instagram.

Кроме того, авторы рейтинга анализировали полнометражные игровые картины, вышедшие в прокат с 1 января 2010-го по 31 декабря 2019 года и собравшие не менее 10 млн рублей, или же проекты, за участие в которых артист получил награду или номинацию в категориях «Лучший актер» или «Лучший актер второго плана».



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